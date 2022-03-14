В Башкирии к ямочному ремонту дорог приступили раньше обычного

Две тысячи тонн холодного асфальта, чтобы оперативно привести в порядок региональные и муниципальные дороги. Во всех районах Башкортостана приступили к ямочному ремонту. В этом году работы начались раньше обычного. С чем это связано и сколько времени уйдет у дорожников на устранение дефектов проезжих частей?

Прежде чем залатать яму на дороге, по подготовленной к ремонту поверхности проходят газовой горелкой. Разогревать саму рабочую смесь не нужно. В этом и заключается основная особенность холодного асфальта. Его можно применять не только когда за окном плюс, но и при отрицательных температурах – до минус 20 градусов.

Не хуже горячего асфальтобетона лежит, проезд обеспечивается сразу после латания ям. Когда запустим заводы, пойдет уже полноценный ямочный ремонт с горячим асфальтобетоном. Ильгиз Зайнуллин, главный инженер Кармаскалинского ДРСУ

Кармаскалинские дорожники, как и в целом их коллеги из других районов, в этом году к ямочному ремонту приступили чуть раньше обычного. Это связано, прежде всего, с перепадами температур. Уже в феврале отметки термометров временами приближались к нулю, а иногда поднимались и выше. Поэтому и ямы на дорогах начали появляться раньше.

На данный момент все наши филиалы задействованы. 53 филиала уже приступили к ямочному ремонту. Для этого на заводе «Ремстройдормаш», это завод «Башкиравтодора», ежегодно изготавливается около 7 тысяч тонн асфальта, из них на сегодня изготовлено 2 тысячи тонны, то есть полностью потребности ДРСУ в холодном асфальте обеспечены. Марсель Байдавлетов, руководитель пресс-службы предприятия «Башкиравтодор»