В Башкирии к ямочному ремонту дорог приступили раньше обычного

Две тысячи тонн холодного асфальта, чтобы оперативно привести в порядок региональные и муниципальные дороги. Во всех районах Башкортостана приступили к ямочному ремонту. В этом году работы начались раньше обычного. С чем это связано и сколько времени уйдет у дорожников на устранение дефектов проезжих частей?
Прежде чем залатать яму на дороге, по подготовленной к ремонту поверхности проходят газовой горелкой. Разогревать саму рабочую смесь не нужно. В этом и заключается основная особенность холодного асфальта. Его можно применять не только когда за окном плюс, но и при отрицательных температурах – до минус 20 градусов.
Кармаскалинские дорожники, как и в целом их коллеги из других районов, в этом году к ямочному ремонту приступили чуть раньше обычного. Это связано, прежде всего, с перепадами температур. Уже в феврале отметки термометров временами приближались к нулю, а иногда поднимались и выше. Поэтому и ямы на дорогах начали появляться раньше.
«Башкиравтодор» обслуживает около 24 тысяч километров региональных и муниципальных автодорог в республике. Работы по устранению ям планируется полностью завершить до 15 июня. Комплексный ремонт дорог, в свою очередь, начнется после полноценного запуска асфальтобетонных заводов.