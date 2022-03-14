В Башкирии в 2022 году отремонтируют почти тысячу подъездов

В плане регионального оператора в этом году 320 многоквартирных домов. На эти цели выделено более 555 миллионов, из них 90 % – из бюджета республики, 10% – муниципальные деньги.
То, что вырубают топором, позже распишут пером. Стены покрасят в новый цвет, который выбрали жильцы. В этом году, кстати, оттенки более спокойные: никаких ядовитых зелёных и синих цветов. Это часть работ по комплексному ремонту подъездов. Программа существует в республике уже четвертый год.
Оценить качество работ может любой желающий, отсканировав QR-код на паспорте объекта. В список работ, как и прежде, входит ремонт лестничных клеток, входной группы, замена тамбурной двери на пластиковую или металлическую. К внешним работам приступят с наступлением теплой погоды.
Подрядная организация даёт гарантию на 5 лет. Это не касается случаев вандализма. В общем в республике в этом году планируют отремонтировать почти 1000 подъездов. Когда закроются старые двери и откроются новые известно: поставлена задача завершить объекты до 1 октября этого года.