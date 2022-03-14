В Уфе состоялась гонка преследования в рамках кубка России по биатлону

Сегодня в Уфе на кубке России по биатлону состоялась гонка преследования. В соревнованиях у мужчин спортсмены из Белоруссии заняли весь пьедестал на кубке СБР. Снова был лучшим Антон Смольский. Вторым стал его соотечественник Дмитрий Лазовский, а замкнул тройку призеров Никита Лобастов.

В Уфе разыгрываются награды в двух зачетах. Спортсмены из России борются за победу в кубке и чемпионате страны. Здесь лучшим стал Саид Карим Халили. А среди представителей региона – Эдуард Латыпов. Он финишировал десятым. Сегодня на трибунах его поддерживали родители, родственники и друзья. Всего из Камышлов Самарской области приехали почти 20 его болельщиков. Они развернули на трибунах шестиметровый российский триколор.