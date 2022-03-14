ХК «Кировец» привез в Уфу кубок чемпионов Высшей лиги

Чемпионы вернулись в Уфу. Хоккейный клуб «Кировец» привез в столицу Башкортостана кубок победителей Высшей лиги. Впервые команда из нашей республики одержала победу в этих соревнованиях.

Они шли к этому моменту три сезона. Уфимский «Кировец» существовал еще во времена СССР, но был возрожден не так давно – в 2019 году. Команда изначально ставила перед собой цель – победа в Высшей лиге. В финальном матче в Красноярске уфимцы одержали победу над соперниками из Абакана. Команда «Саяны» – серьезный конкурент. Но «Кировец» был сильнее со счетом 4:2, взяв таким образом реванш за поражение в матче за бронзу прошлого сезона.

Сезон складывался поначалу сложновато. В связи с объективными и субъективными причинами собрались попозже. Но все сложилось удачно для нас, как видите. Дмитрий Вахрушев, игрок ХК «Кировец»

Победный кубок, который вручили «Кировцу», разыгрывается с 1956 года. Это один из старейших спортивных трофеев в стране. «Хет-трик» и звание лучшего игрока финала завоевал игрок «Кировца» Алексей Воробьев.

Это очень энергозатратный турнир. Нужно грамотно рассчитать свои силы, чтобы хватило на все матчи. И к финалу подойти в полной боеготовности. У нас это получилось. Все ребята молодцы. Алексей Воробьев, игрок ХК «Кировец»

Год назад финальный этап Высшей лиги проходил в Кемерове. Уфимцы заняли четвертое место и получили право выступать в Суперлиге. Но башкирский клуб принял решение остаться в Вышке, чтобы окрепнуть и в игровом, и в финансовом плане. Где «Кировец» будет выступать в следующем сезоне, пока вопрос.

Не все зависит от клуба, который получает путевку. Все зависит от финансирования. В настоящее время руководством республики решается вопрос о финансировании. Виктор Максимов, спортивный директор ХК «Кировец»