Житель Башкирии решил заработать и потерял миллион рублей

62-летний житель Стерлитамака обратился в местное отделение полиции и рассказал, что поверил мошенникам и лишился миллиона рублей. Детали инцидента сообщили в пресс-службе МВД республики.

Заявитель встретил объявление о заработке в интернете и зарегистрировался на сайте. Ему позвонили представители компании, а также лже-сотрудник банка. Аферисты убедили мужчину оформить кредитную карту и перевести им все денежные средства.