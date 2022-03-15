В Уфе бывшего начальника колонии подозревают в получении взятки
В Уфе в отношении 42-летнего экс-начальника исправительной колонии завели уголовное дело. Его подозревают в получении взятки, сообщили в пресс-службе СК СКР Башкирии.
По версии следствия, подозреваемый в период с мая по ноябрь 2021 года получил от отбывающего наказание осужденного взятку в виде подарочных карт спортивного магазина и магазина парфюмерии и косметики на общую сумму 30 тыс. рублей, а также устройство нагревания табака стоимостью около 1000 рублей, за общее покровительство в период отбытия наказания. Начальник колонии выносил осужденному поощрения, предоставлял дополнительные свидания и передачи, разрешил ему проживать в помещении комнаты отдыха и приема пищи сотрудников колонии, а также предоставлял иные послабления режима.
пресс-служба СУ СКР РБ
Факт взяточничества был выявлен сотрудниками СБ ФСИН Башкирии. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.
В настоящее время следователи устанавливают все детали инцидента, а также проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям.