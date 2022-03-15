В Уфе бывшего начальника колонии подозревают в получении взятки

По версии следствия, подозреваемый в период с мая по ноябрь 2021 года получил от отбывающего наказание осужденного взятку в виде подарочных карт спортивного магазина и магазина парфюмерии и косметики на общую сумму 30 тыс. рублей, а также устройство нагревания табака стоимостью около 1000 рублей, за общее покровительство в период отбытия наказания. Начальник колонии выносил осужденному поощрения, предоставлял дополнительные свидания и передачи, разрешил ему проживать в помещении комнаты отдыха и приема пищи сотрудников колонии, а также предоставлял иные послабления режима.

пресс-служба СУ СКР РБ