В Уфе молодой водитель сбил двух девочек

Накануне, 14 марта, в Уфе зафиксирована авария, в которой пострадали две несовершеннолетние девочки. Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГИБДД столицы.

23-летний водитель на ВАЗ-2113 у дома №19 по улице Машиностроителей допустил наезд на двух 13-летних девочек, которые пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Обе школьницы были госпитализированы.

По словам водителя, девочки внезапно выбежали на дорогу перед машиной, хотя для пешеходов горел запрещающий сигнал светофора. Столкновения парень попытался избежать, но не сумел. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.