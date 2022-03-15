В Башкирии за год более 5 тысяч человек пожаловались на нападения собак

В 2021 году в Башкирии за медицинской помощью обратились более 5 тысяч человек после нападения собак. Об этом сообщил начальник Управления ветеринарии республики Азат Зиганшин.

5394 человек обратились в больницы после укуса собак за последний год. Известно, что в Башкирии насчитывается более 150 тысяч бездомных собак, 149 тысяч кошек и 50 тысяч безнадзорных животных. При этом на территории Башкирии работают 8 муниципальных и 24 частных служб по отлову.