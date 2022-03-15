В Уфимском автотранспортном колледже прошел День открытых дверей

День открытых дверей и новых возможностей. Уфимским школьникам устроили экскурсию по автотранспортному колледжу и познакомили их с новой профессией. С этого года в учебном заведении ведется набор на специальность «Сервис на воздушном транспорте». Какие мастер-классы ждали ребят и в чём особенность нового направления?

Отремонтировать коробку переключения передач или сделать проводку. В этой аудитории об устройстве машины можно узнать практически всё. Свои двери для уфимских школьников открыл автотранспортный колледж. Ребятам рассказали обо всех особенностях профессии и показали на практике.

Девятиклассникам и одиннадцатиклассникам, определяющимся с будущей профессией, удалось поучаствовать сразу в пяти мастер-классах. Ребятам рассказали о приёмной кампании, сроках и порядке подачи документов. Будущих студентов познакомили с главными экспонатами местного музея и с интерактивным оборудованием тренажерного комплекса.

Многие школьники уже определились со специальностью для поступления. Дмитрий для себя выбрал направление «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».

К слову, с этого года в учебном заведении ведется набор на специальность «Сервис на воздушном транспорте». Уфимский колледж стал вторым образовательным учреждением в России, в котором готовят специалистов по этому направлению.

Практические уроки вождения Ауфат Биктимирович преподаёт не выходя из класса. Вот только пока вместо настоящего автомобиля – автотренажер, а вместо реальной дороги – виртуальная.

На мониторе почти как в жизни – знаки, пешеходы, светофоры. Несмотря на то, что это симулятор, здесь тоже можно попасть в аварию и сбить человека. Чтобы сдать экзамен, нужно проехать, не нарушив ни одного правила. Получить практику студенты могут не только на симуляторах. На базе учреждения есть учебные автомобили и своя автошкола.