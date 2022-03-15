Что думают эксперты о миграционном приросте в Башкирии

В Башкирии зафиксирован миграционный прирост. За 8 лет прирост составил +14 879 человек. По данным специалистов, в регион приехало жить больше человек, чем уехало. В 2020 году динамика, однако, была отрицательной. В первый год пандемии уехало 4956 человек. Эксперты рассказали корреспондентам ИА «Башинформ», что думают о миграционном приросте в Башкирии.
Это беспрецедентная для республики позитивная ситуация. Этот прирост сложился не только за счет международной миграции, как было до этого. Здесь качественно новым для республики является вклад межрегиональной миграции, то есть миграционного обмена с другими регионами.Гульдар Ахметова, ведущий научный сотрудник Института стратегических исследований Республики Башкортостан
Пандемия здесь, как бы странно это не звучало, сыграла на руку республике. Сыграл внутренний фактор — возвращение вахтовиков и сокращение оттока трудоспособного населения. В регионе снизился уровень безработицы. На это положительно повлияло создание пяти территорий опережающего социально-экономического развития, особой экономической зоны «Алга», 11 индустриальных парков и семи технопарков. Республика стала привлекательной для трудоспособного населения благодаря созданию новых рабочих мест. Личное внимание Главы региона к вопросам учета населения, созданию во всех муниципальных образованиях условий для привлечения трудящихся, решению ранее возникавших проблем с новыми и сохранением прежних рабочих мест позволило не сиюминутно, а планомерно и ожидаемо прийти к таким результатам миграционной политики в нашем регионе.Игорь Карелин, заведующий кафедрой экономической теории и социально-экономической политики БАГСУ при Главе РБ
Постепенное открытие границ в 2021 году, в том числе экономических, привело к тому, что потребность в трудовых мигрантах резко возросла. Есть отложенный спрос, экономика оживает после пандемии, и приток трудовых мигрантов растет.Азамат Барлыбаев, старший научный сотрудник Института стратегических исследований РБ, кандидат экономических наук
Проблемы перенаселенности в республике не возникнет. Люди едут туда, где есть возможность зарабатывать, нормально лечиться и давать образование детям. Это главные факторы, и нет никаких границ, по которым можно было бы сказать, что существует верхняя рамка, согласно которой регион мог бы принять определенное количество мигрантов. Башкирия привлекательна для переезда рядом факторов. Это и общий социально-экономический потенциал региона, и в целом та политика, которая проводится в республике. Сюда относится, в частности, создание научно-образовательного центра, который должен остановить отток абитуриентов и привлечь новых студентов. Это и создание особых экономических зон, новых рабочих мест. Все вместе – совокупность факторов, которые стимулируют приток молодежи и нежелание людей уезжать отсюда на заработки.Николай Евдокимов, кандидат политических наук