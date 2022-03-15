Что думают эксперты о миграционном приросте в Башкирии

Проблемы перенаселенности в республике не возникнет. Люди едут туда, где есть возможность зарабатывать, нормально лечиться и давать образование детям. Это главные факторы, и нет никаких границ, по которым можно было бы сказать, что существует верхняя рамка, согласно которой регион мог бы принять определенное количество мигрантов. Башкирия привлекательна для переезда рядом факторов. Это и общий социально-экономический потенциал региона, и в целом та политика, которая проводится в республике. Сюда относится, в частности, создание научно-образовательного центра, который должен остановить отток абитуриентов и привлечь новых студентов. Это и создание особых экономических зон, новых рабочих мест. Все вместе – совокупность факторов, которые стимулируют приток молодежи и нежелание людей уезжать отсюда на заработки.

Николай Евдокимов, кандидат политических наук