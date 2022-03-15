«Мегафон» увеличит скорость интернета для активных абонентов

Когда появилась связь LTE, используемые в ней технологии можно было применять и для улучшения качества предыдущего стандарта 3G. То же самое касается и стандарта 5G. Пока он еще массово не используется в России, но опробованные на этом стандарте технологии позволяют улучшить качество связи и управление трафиком в стандарте LTE. Используя дополнительные технологии, мы можем минимизировать влияние помех и грамотно управлять трафиком. Можем разводить абонентов по разным каналам, чтобы они не мешали друг другу. Большой частотный ресурс дополняет наши возможности и дает больше гибкости в управлении, позволяя увеличить скорость там, где это необходимо.

Дмитрий Точилин, руководитель по архитектуре радио и опорной сети «Мегафона»