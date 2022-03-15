«Мегафон» увеличит скорость интернета для активных абонентов

«Мегафон» планирует увеличить скорость интернета до 30%. Нововведение затронет обладателей максимальных тарифных планов: «Максимум», VIP и «Премиум».
Как сообщили представители компании изданию Forbеs, для обладателей указанных тарифов будет доступна услуга pre-5G. Владельцы других тарифов при желании смогут оформить опцию за 399 рублей в месяц.
У «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в России. По данным исследования компании Ookla, средняя скорость загрузки в сети оператора более чем на 50% превышает показатели ближайших конкурентов. Денис Кусков, генеральный директор Telecom Daily, отмечает, что компания постоянно проводит исследования для оценки средней скорости интернета у «Мегафона».
В компании отмечают, что дешевые или старые модели устройств могут поддерживать не все технологии, поэтому эффект от pre-5G может быть хуже.