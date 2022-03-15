«Мегафон» увеличит скорость интернета для активных абонентов

«Мегафон» планирует увеличить скорость интернета до 30%. Нововведение затронет обладателей максимальных тарифных планов: «Максимум», VIP и «Премиум».

Фото №1 - «Мегафон» увеличит скорость интернета для активных абонентов

Как сообщили представители компании изданию Forbеs, для обладателей указанных тарифов будет доступна услуга pre-5G. Владельцы других тарифов при желании смогут оформить опцию за 399 рублей в месяц.

Когда появилась связь LTE, используемые в ней технологии можно было применять и для улучшения качества предыдущего стандарта 3G. То же самое касается и стандарта 5G. Пока он еще массово не используется в России, но опробованные на этом стандарте технологии позволяют улучшить качество связи и управление трафиком в стандарте LTE. Используя дополнительные технологии, мы можем минимизировать влияние помех и грамотно управлять трафиком. Можем разводить абонентов по разным каналам, чтобы они не мешали друг другу. Большой частотный ресурс дополняет наши возможности и дает больше гибкости в управлении, позволяя увеличить скорость там, где это необходимо.

Дмитрий Точилин, руководитель по архитектуре радио и опорной сети «Мегафона»

У «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в России. По данным исследования компании Ookla, средняя скорость загрузки в сети оператора более чем на 50% превышает показатели ближайших конкурентов. Денис Кусков, генеральный директор Telecom Daily, отмечает, что компания постоянно проводит исследования для оценки средней скорости интернета у «Мегафона».

Мы сделали pre-5G отдельной опцией, ей смогут воспользоваться клиенты с любым потреблением, если есть потребность в более высокой скорости, что позволит разумно подходить к тратам, а оператор, грамотно используя частотный ресурс, сможет предлагать сервис, максимально соответствующий ожиданиям.

Дмитрий Рудских, директор по продукту и маркетингу «Мегафона»

В компании отмечают, что дешевые или старые модели устройств могут поддерживать не все технологии, поэтому эффект от pre-5G может быть хуже.

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