Министр сельского хозяйства Башкирии прокомментировал ажиотаж вокруг сахара

Хочу сообщить, что мы продолжим производить больше, чем потребляем. Молочной продукцией мы обеспечены на 130%, по мясу мы в лидерах по стране, подсолнечного масла республика изготавливает в 7 раз больше, чем потребляет, по гречихе мы сейчас увеличиваем площади.

Ильшат Фазрахманов, министр сельского хозяйства РБ