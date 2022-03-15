Министр сельского хозяйства Башкирии прокомментировал ажиотаж вокруг сахара

Министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов прокомментировал ажиотаж вокруг сахара и рост цен на продукты.
Как сообщил министр корреспондентам ИА «Башинформ», республика обеспечена основными видами продукции собственного производства. Цена на некоторые продукты выросла из-за необоснованного ажиотажа. Упадет спрос – снизится цена. В частности, резко взлетели цены на сахар и крупы.
Вице-премьер подчеркнул, что Башкирия всегда обеспечивала свою продовольственную безопасность.
В Минсельхозе отметили, что в текущем году наблюдается хороший рост по таким товарам, как молоко сухое, сублимированное обезжиренное (в 9,2 раза); мясо и субпродукты пищевые домашней птицы (в 1,7 раза); масла растительные рафинированные (156,5%); изделия хлебобулочные длительного хранения (154%); полуфабрикаты мясные (116,4%); мясо КРС, свинина, баранина и прочие (122,5%); полуфабрикаты мясные и субпродукты с.-х. птицы (120,9%).
Вице-премьер правительства пригласил горожан на сельхозярмарки, которые будут проходит каждые выходные дни. На них продукты питания, мясо, картофель, овощи можно купить по более выгодным ценам, чем в торговых сетях, так как производители торгуют там без посредников, отметили в пресс-службе аграрного ведомства.