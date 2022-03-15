В Башкирии между пьяными сожителями произошла кровавая разборка

14 марта в полицию Сибая поступило сообщение о том, что в больницу привезли раненного мужчину. Сотрудники правоохранительных органов оперативно выехали на место происшествия.

Оказалось, 44-летний мужчина и его сожительница проводили вечер за распитием спиртных напитков. Между возлюбленными вспыхнула ссора, во время которой женщина ударила горожанина ножом в грудь. В больницу обратился 20-летний сын женщины.