Как получить кредитные каникулы в Башкирии в 2022 году

Начальная сумма займа не должна превышать: по автокредитам – 700 тыс. рублей; по потребкредитам – 300 тыс., по кредитным картам – 100 тыс. По ипотеке лимит составляет 3 млн рублей. Банк может запросить документы, подтверждающие снижение дохода: это 2-НДФЛ либо справку о регистрации в качестве безработного, а также больничный лист. В случае одобрения, человек в течение полугода может либо не делать ежемесячные платежи, либо – уменьшить его сумму. В спорных ситуациях, если финансовая организация отказала в каникулах, можно обратиться в Роспотребнадзор, Банк России, к финансовому уполномоченному или в прокуратуру.