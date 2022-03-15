Жительница Башкирии ударила ножом мужчину, который убил её сожителя

В Белорецке перед судом предстанут 42-летний мужчина, которого обвинили в убийстве, и 41-летняя женщина, которая подозревается в покушении на убийство.

В ночь с 5 на 6 марта в частном доме было найдено бездыханное тело 33-летнего мужчины. Рядом с убитым находился ещё один раненный. Следователи быстро заметили следы криминального характера.

Оказалось, в злополучную ночь убитый и его сожительница находились в гостях у сестры и её возлюбленного. Во время распития спиртных напитков между мужчинами вспыхнула ссора. Сожитель хозяйки дома схватил нож и ударил им гостя. На шум прибежали женщины. Увидев окровавленное тело возлюбленного, гостья вытащила из него нож и несколько раз ударила обидчика. Хозяйка дома поспешила вызвать скорую.

Врачам удалось спасти 42-летнего пострадавшего, но 33-летний раненный скончался от кровопотери. Мужчина, подозреваемый в убийстве, заключен под стражу. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.