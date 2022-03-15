В Башкирии три девочки-подростка угнали автомобиль мужчины

Накануне, 14 марта, в полицию Стерлитамака с заявлением об угоне обратился местный житель. Он сообщил, что с улицы Элеваторной пропал его автомобиль ВАЗ-2110.

Последний раз мужчина видел машину накануне вечером. Оказалось, что молодой человек приехал в гости к своей 14-летней знакомой. Девочка находилась дома с двумя подругами 15 и 16 лет. Мужчина остался ночевать с девочками, а уже утром заметил пропажу авто.

Выяснилось, что три подруги решили поехать на учёбу не на общественном транспорте, а на машине приятеля. По пути они врезались в дерево, девушек задержали сотрудники ГИБДД и доставили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.