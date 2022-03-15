В 2022 году в Башкирии начнется обустройство эколестницы к вершине горы Торатау

Строить экотропу планируется поэтапно. Вначале обустроят лестницу на восточном склоне и летне-спортивный подъем на северном склоне шихана Торатау. Будет предусмотрено десять смотровых площадок, а затем появятся конные и пешие кольцевые тропы вокруг подножия горы. Они будут доступны и для людей с ограниченными возможностями здоровья.