В Башкирии объявлен конкурс грантов Главы РБ среди некоммерческих организаций

Это один из самых широких по направлениям грантов главы республики. Здесь можно заявляться на восемь направлений, в каждом из которых есть от пяти до 14 направлений. Это социальная защита и поддержка граждан, поддержка материнства, семьи, отцовства, детства, охрана окружающей среды, пропаганда ЗОЖ, межнациональное межкультурное согласие, защита прав граждан.

Люция Сайфуллина, генеральный директор Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан