В Башкирии объявлен конкурс грантов Главы РБ среди некоммерческих организаций

90 миллионов рублей на реализацию социально-значимых проектов. В Башкортостане начали принимать заявки на участие в конкурсе грантов главы республики среди некоммерческих организаций. На денежную поддержку могут претендовать те, кто работает в сфере социального обслуживания, соцподдержки и не только. Всего восемь направлений.
Некоммерческая неправительственная организация вправе представить не более одной заявки на участие в конкурсе. Максимальный размер гранта на один проект не может превышать 3 млн рублей.