В Башкирии объявлен конкурс грантов Главы РБ среди некоммерческих организаций

90 миллионов рублей на реализацию социально-значимых проектов. В Башкортостане начали принимать заявки на участие в конкурсе грантов главы республики среди некоммерческих организаций. На денежную поддержку могут претендовать те, кто работает в сфере социального обслуживания, соцподдержки и не только. Всего восемь направлений.

Некоммерческая неправительственная организация вправе представить не более одной заявки на участие в конкурсе. Максимальный размер гранта на один проект не может превышать 3 млн рублей.

Это один из самых широких по направлениям грантов главы республики. Здесь можно заявляться на восемь направлений, в каждом из которых есть от пяти до 14 направлений. Это социальная защита и поддержка граждан, поддержка материнства, семьи, отцовства, детства, охрана окружающей среды, пропаганда ЗОЖ, межнациональное межкультурное согласие, защита прав граждан.

Люция Сайфуллина, генеральный директор Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан
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