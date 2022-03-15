В Уфе открылась фотовыставка «Геодезия в объективе», приуроченная ко Дню работников геодезии и картографии Российской Федерации, отмечаемого каждое второе воскресенье марта.
В экспозиции представлены фотографии 20 века, на которых изображены геодезические и картографические работы в полевых условиях.
Фотовыставка организована в учебной лаборатории «Школа Росреестра» на базе БГАУ, а проводят ее Управление Росреестра по республике совместно с кафедрой кадастра недвижимости и геодезии Башкирского государственного аграрного университета.