Наиль Габбасов об инвестициях в Башкирию: «Глава республики поручил нам не сбавлять темпы»

Башкортостан завершил 2021 год с ростом инвестиций. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. Как написал руководитель региона в своем телеграм-канале, индекс объема инвестиций в основной капитал составил 419,3 млрд рублей – 105,1%.
Башкортостан поднялся на 11-е место среди субъектов страны, а в ПФО республика находится на втором месте. По словам Радия Хабирова, это очень хороший показатель. За три года региону удалось нарастить инвестиции на 31,3 %. Отметим, что в целом по России этот показатель составляет 9,4 %. Как отметил глава региона, в 2022 году работа будет продолжена, несмотря на все сложности. Мы спросили мнение эксперта, за счет чего удастся удержать инвесторов и привлечь новых в непростое время.
Наиль Габбасов, генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»:
«В Корпорацию развития в 2021 году обратились инвесторы по реализации 150 проектов. Благодаря совместной работе наших проектных менеджеров, инвесторов и представителей органов власти, 28 инвестиционных проектов, которые мы сопровождали, вошли в перечень приоритетных. Этот статус дает для инвесторов ряд льгот: земельный участок в аренду без проведения торгов, налоговые льготы, а также возмещение части затрат на строительство внешней инженерной инфраструктуры.
Отмечу, что наши успехи высоко оценены на федеральном уровне. Так, к примеру, особая экономическая зона «Алга» по итогам 2021 года была признана самой динамично развивающейся и «открытием года» среди всех российских особых экономических зон промышленно-производственного типа. Сейчас статус резидента особой экономической зоны «Алга» имеют 10 компаний, общий объем инвестиций которых составляет порядка 23 миллиарда рублей и предполагает создание 1678 новых рабочих мест. Компании «Зур» и «Аркада» в конце прошлого года запустили свои производства.
Глава республики поручил нам не сбавлять темпы. Несмотря на возникающие сложности, мы будем продолжать искать перспективные точки роста для инвесторов, браться за сопровождение проектов любой сложности. Как и раньше, мы будем стремиться привлекать как можно больше резидентов в преференциальные зоны, работать и внедрять новые механизмы для, того, чтобы инвесторам было комфортно вести бизнес в Башкортостане».