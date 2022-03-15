Наиль Габбасов об инвестициях в Башкирию: «Глава республики поручил нам не сбавлять темпы»

Башкортостан поднялся на 11-е место среди субъектов страны, а в ПФО республика находится на втором месте. По словам Радия Хабирова, это очень хороший показатель. За три года региону удалось нарастить инвестиции на 31,3 %. Отметим, что в целом по России этот показатель составляет 9,4 %. Как отметил глава региона, в 2022 году работа будет продолжена, несмотря на все сложности. Мы спросили мнение эксперта, за счет чего удастся удержать инвесторов и привлечь новых в непростое время.