Эксперт об инвестициях в Башкирию: «Высоким темпам роста предшествовала большая работа»

Объем капиталовложений в экономику Башкортостана за последние три года вырос более чем на треть. А по итогам 2021-го размер инвестиций впервые превысил отметку 400 миллиардов рублей. Такие показатели накануне озвучили на оперативном совещании под руководством главы республики Радия Хабирова.

Несмотря на непростые экономические условия, прошлый год Башкортостан завершил с достойными итогами инвестиционного развития. Эксперты считают, что это стало возможным благодаря грамотно выстроенной руководством республики схеме сотрудничества с инвесторами.

Такому серьезному и высокому показателю и таким высоким темпам роста инвестиций предшествовала очень большая работа, причем эта работа был как в целом системная и комплексная, так и адресная работа с конкретными инвесторами, с конкретными производителями. На мой взгляд, очень активно у нас работает наша особо экономическая зона «Алга», а также территории с опережающим социально-экономическим развитием, где реализуются просто беспрецедентные льготные меры поддержки для инвесторов, которые открывают там свои производства.

Азат Янгиров, доктор экономических наук
Фото №1 - Эксперт об инвестициях в Башкирию: «Высоким темпам роста предшествовала большая работа»

По объему освоенных инвестиций в 2021 году Башкортостан оказался на 11-м месте среди регионов России и занял вторую строчку в Приволжском федеральном округе. Весомый вклад в общий успех внесли такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, логистическая сфера, добыча полезных ископаемых, водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов и загрязнений, а также торговля и строительство.

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