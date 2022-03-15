Эксперт об инвестициях в Башкирию: «Высоким темпам роста предшествовала большая работа»

Такому серьезному и высокому показателю и таким высоким темпам роста инвестиций предшествовала очень большая работа, причем эта работа был как в целом системная и комплексная, так и адресная работа с конкретными инвесторами, с конкретными производителями. На мой взгляд, очень активно у нас работает наша особо экономическая зона «Алга», а также территории с опережающим социально-экономическим развитием, где реализуются просто беспрецедентные льготные меры поддержки для инвесторов, которые открывают там свои производства.

Азат Янгиров, доктор экономических наук