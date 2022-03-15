В Башкирии временно приостановят вывоз КРС, лошадей и овец

Об этом сегодня во время брифинга сообщил министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов. Меры необходимы для продовольственной безопасности и обеспечения внутренних нужд.
Работа с иностранными инвесторами будет продолжаться. В частности, в Азию планируется поставка меда. Что касается посевной, то аграрии выйдут на поля в срок. Семенной материал для этого есть. Запасами зерновых районы республики помогут друг другу, в первую очередь тем, кто пострадал в прошлом году от засухи.
В целом на посевную потребуется порядка 21 млрд рублей. Аграрии готовы на 100%. Кроме того, с 22 по 25 марта в Уфе пройдет международная специализированная выставка «Агрокомплекс-2022». Помимо российских аграриев, участие примут представители Белоруссии и Китая. В завершении брифинга Ильшат Фазрахманов вручил награды журналистам, освещающим работу АПК региона и призерам конкурса Минсельхоза.