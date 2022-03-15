В Башкирии временно приостановят вывоз КРС, лошадей и овец

Об этом сегодня во время брифинга сообщил министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов. Меры необходимы для продовольственной безопасности и обеспечения внутренних нужд.

Работа с иностранными инвесторами будет продолжаться. В частности, в Азию планируется поставка меда. Что касается посевной, то аграрии выйдут на поля в срок. Семенной материал для этого есть. Запасами зерновых районы республики помогут друг другу, в первую очередь тем, кто пострадал в прошлом году от засухи.

Компании, у которых сейчас есть семена на продажу, не продают их за пределы республики. Технические и масличные культуры на 60% на складах есть, 40% законтрактованы или в пути. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан