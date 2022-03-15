В Уфе пройдет митинг-концерт в поддержку российских военнослужащих

Тем, кто промолчит сейчас, будет стыдно в будущем. Общественники, известные люди, врачи, учителя и религиозные деятели обратились к главе республики с предложением организовать митинг-концерт. Таким образом  они хотят поддержать курс главы государства и военнослужащих, которые сейчас находятся в гуще событий в Украине.

Радий Хабиров поручил своей администрации качественно и с соблюдением общественного порядка организовать мероприятие. Его планируется провести на площади имени Салавата Юлаева 18 марта. Ожидается, что в митинге-концерте примут участие певец Элвин Грей  и группа «Город 312».

Фото №1 - В Уфе пройдет митинг-концерт в поддержку российских военнослужащих

Мы должны поддержать нашу Родину и нашу армию – они героические поступки делают. И нашего президента. Без этого нам спокойно жить впереди все равно невозможно.

Лиза Агадуллина, народный учитель Российской Федерации
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