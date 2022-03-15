В Уфе пройдет митинг-концерт в поддержку российских военнослужащих

Тем, кто промолчит сейчас, будет стыдно в будущем. Общественники, известные люди, врачи, учителя и религиозные деятели обратились к главе республики с предложением организовать митинг-концерт. Таким образом они хотят поддержать курс главы государства и военнослужащих, которые сейчас находятся в гуще событий в Украине.
Радий Хабиров поручил своей администрации качественно и с соблюдением общественного порядка организовать мероприятие. Его планируется провести на площади имени Салавата Юлаева 18 марта. Ожидается, что в митинге-концерте примут участие певец Элвин Грей и группа «Город 312».