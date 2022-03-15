В Башкирии расширят Большеустьикинскую ЦРБ

В Мечетлинском районе расширят центральную больницу. По поручению главы республики в главном медучреждении села Большеустьикинское появится два дополнительных корпуса и станция скорой помощи.

Алина Галямова работает в Большеустьикинской районной больнице врачом-терапевтом уже более 5 лет по программе «Земский доктор». Совсем скоро девушка будет принимать пациентов в новом здании. С 1 января в селе началось строительство дополнительных корпусов больницы.

Строительство всего комплекса стартовало еще в 1991 году, но позже было остановлено и возобновлено в 2005. Из-за недостатка средств в бюджете республики удалось сдать лишь 3 корпуса. По поручению главы республики Радия Хабирова в 2018 году проект строительства был отдан в «Башкиргражданпроект». Специалисты восстановили план строительства 1991 года уже по нынешним нормам СанПиНа. Строители возведут 2 блока на 63 койки со станцией скорой помощи.

Это делается для повышения качества оказания медицинской помощи и сокращения времени ее ожидания. Булат Саитов, главный врач Большеустьикинской районной больницы

Одно из зданий блока уже было построено в 1991 году, но приступить к отделочным и монтажным работам удалось только в этом. Этот корпус ждал своего открытия 31 год. Здесь будет осуществляться лечебно-диагностическая работа. На первом этаже диагностика, на втором и третьем – детская и взрослая терапия. Сейчас строится крыша. Через наделю начнутся электротехнические и вентиляционные работы. Сейчас на площадке ежедневно работают 18 человек и 3 единицы техники.