В Башкирии рассказали о ситуации на рынке труда

В Башкортостане насчитывается 48 тысяч вакансий. Об этом сообщила министр труда, семьи и соцзащиты населения Ленара Иванова. В связи с массовым закрытием иностранных предприятий и магазинов с импортными товарами она совместно с Центром управления республикой провела пресс-конференцию в режиме онлайн.

Иванова сообщила о том, что в Башкирии пока ни одно предприятие с иностранным участием не заявило о сокращении сотрудников. Также чиновница отметила, что сотрудники министерства ежедневно мониторят ситуацию на рынке труда. По всем возникающим вопросам, в том числе по нарушениям трудовых прав, жители республики могут обращаться в Госинспекцию труда.