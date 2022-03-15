В Башкирии рассказали о ситуации на рынке труда

В Башкортостане насчитывается 48 тысяч вакансий. Об этом сообщила министр труда, семьи и соцзащиты населения Ленара Иванова. В связи с массовым закрытием иностранных предприятий и магазинов с импортными товарами она совместно с Центром управления республикой провела пресс-конференцию в режиме онлайн.

Иванова сообщила о том, что в Башкирии пока ни одно предприятие с иностранным участием не заявило о сокращении сотрудников. Также чиновница отметила, что сотрудники министерства ежедневно мониторят ситуацию на рынке труда. По всем возникающим вопросам, в том числе по нарушениям трудовых прав, жители республики могут обращаться в Госинспекцию труда.

Компании, у которых в цепочке есть иностранные партнеры, находятся под нашим контролем. В планах увольнения сотрудников нет, все хотят сохранить коллективы. Сейчас идет быстрая перестройка и адаптация бизнеса.

Ленара Иванова, министр труда, семьи и социальной защиты населения Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии рассказали о ситуации на рынке труда

Кроме того, в Башкортостане функционирует электронный ресурс «Объясняем. Башкортостан» для информирования жителей по волнующим и актуальным темам. Узнать ответы на самые разные вопросы, в том числе по трудовому законодательству, можно в соцсетях проекта.

В соцсетях мы отвечаем на вопросы, связанные с экономикой, поставкой лекарств. Мы на связи с Минздравом и другими органами власти.

Семён Никишин, специалист Центра управления Республикой Башкортостан
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