В Башкирии люди с ОВЗ могут пройти оплачиваемую стажировку на предприятиях

Этой возможностью воспользовались более 100 человек, при этом нередко по окончании инвалиды трудоустраиваются на постоянной основе. Кто может стать участником программы?

На кулинарном языке слова порой и не нужны. Вот и самый известный уфимский итальянец Элио Каппиелло со своей новой сотрудницей на кухне общается с помощью жестов. Виктория Никифорова – инвалид по слуху. Девушка с отличием выучилась на повара-кондитера и даже становилась чемпионом соревнований по профессиональному мастерству «Абилимпикс». В пиццерии она проходит стажировку.

На стажировку меня привела мама. Поначалу пару дней я просто попробовала, присмотрелась. Потом мы заключили уже договор. Мне все здесь нравится. Виктория Никифорова, участница программы стажировки

Стажировка призвана расширить возможности трудоустройства инвалидов, повысить их конкурентоспособность на рынке труда. И, конечно, адаптировать к коллективу. С чем у Виктории, к слову, проблем нет: с коллегами она общается либо с помощью записной книжки, либо читает по губам.

У нас в Италии есть рестораны, где все работники – инвалиды. И знаете, в таких местах зачастую нет отбоя от клиентов. Самое главное – понять, что такой человек делать не может. Соответственно, ты даешь ему ту работу, которую он выполнять может и делает это хорошо. Элио Каппиелло, ресторатор

Для участия в программе необходимо встать на учет в центр занятости. Продолжительность стажировки инвалидов – не более 4 месяцев. Все это время им выплачивают зарплату. При этом в дальнейшем, как говорят специалисты, большинство трудоустраивается на постоянной основе.

За инвалидом закрепляется наставник и помогает адаптироваться. Работодатель получает поддержку на зарплату. Наталья Сухарева, начальник отдела по работе с инвалидами центра занятости населения г. Уфы