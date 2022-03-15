В Башкирии люди с ОВЗ могут пройти оплачиваемую стажировку на предприятиях

Этой возможностью воспользовались более 100 человек, при этом нередко по окончании инвалиды трудоустраиваются на постоянной основе. Кто может стать участником программы?
На кулинарном языке слова порой и не нужны. Вот и самый известный уфимский итальянец Элио Каппиелло со своей новой сотрудницей на кухне общается с помощью жестов. Виктория Никифорова – инвалид по слуху. Девушка с отличием выучилась на повара-кондитера и даже становилась чемпионом соревнований по профессиональному мастерству «Абилимпикс». В пиццерии она проходит стажировку.
Стажировка призвана расширить возможности трудоустройства инвалидов, повысить их конкурентоспособность на рынке труда. И, конечно, адаптировать к коллективу. С чем у Виктории, к слову, проблем нет: с коллегами она общается либо с помощью записной книжки, либо читает по губам.
Для участия в программе необходимо встать на учет в центр занятости. Продолжительность стажировки инвалидов – не более 4 месяцев. Все это время им выплачивают зарплату. При этом в дальнейшем, как говорят специалисты, большинство трудоустраивается на постоянной основе.
Стажировка позволяет людям с ограниченными возможностями, так сказать, прочувствовать свою профессию изнутри. Ну а работодателям – присмотреться к кандидату. Многие наниматели, кстати, отмечают, что инвалиды трудятся гораздо усерднее своих более здоровых коллег.