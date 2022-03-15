В Башкирии рассказали о возобновленной программе туристического кешбэка

Отдохни и верни потраченные деньги. Систему туристического кешбэка вновь продлили до 1 мая. Оплатив отдых на территории России картой, турист может вернуть 20 процентов от стоимости путевки. Кроме того, отдельный кешбэк действует и в отношении детских туров.
Эксперты отрасли в этом году прогнозируют наплыв отдыхающих в республику. Не только из-за сложившейся в последнее время политической ситуации. Санатории Башкортостана известны на всю страну. Кроме того, отдыхающих привлекают этнические особенности региона– в последнее время популярность набирает агротуризм.
Продленная программа кешбэка должна мотивировать туристов не уезжать на заграничные курорты. Система работает третий год. Сегодня стартовал новый этап туристического кешбэка, который продлится до конца апреля. Предельный размер бонуса – 20 тысяч рублей за каждую покупку.
Кроме того, возврат денег распространяется и на детский отдых. Федеральная казна возвращает родителям 50 процентов от суммы, еще 30 процентов – республика. Таким образом, дети смогут отдохнуть со скидкой 80 процентов. Кроме того, власти предусмотрели средства на бесплатные туры.
Подстегнуть туроператоров развивать инфраструктуру должно и обнуление НДС. Льгота предназначена для инвесторов, которые вкладываются в строительство гостиниц и других видов размещения отдыхающих. Нулевая ставка налога будет действовать пять лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.