В Башкирии рассказали о возобновленной программе туристического кешбэка

Отдохни и верни потраченные деньги. Систему туристического кешбэка вновь продлили до 1 мая. Оплатив отдых на территории России картой, турист может вернуть 20 процентов от стоимости путевки. Кроме того, отдельный кешбэк действует и в отношении детских туров.

Эксперты отрасли в этом году прогнозируют наплыв отдыхающих в республику. Не только из-за сложившейся в последнее время политической ситуации. Санатории Башкортостана известны на всю страну. Кроме того, отдыхающих привлекают этнические особенности региона– в последнее время популярность набирает агротуризм.

Можно приехать в деревни агротуризма, которые развивают этнотуризм. В национальных костюмах, с национальной едой. С песнями, ремеслами. Это главная фишка, я считаю, в башкирском туризме. Эдгар Кильметов, руководитель туроператора «100 троп»

Продленная программа кешбэка должна мотивировать туристов не уезжать на заграничные курорты. Система работает третий год. Сегодня стартовал новый этап туристического кешбэка, который продлится до конца апреля. Предельный размер бонуса – 20 тысяч рублей за каждую покупку.

В течение 3-5 дней, если туристы пользуются картой «Мир». Эти 20 процентов возвращаются автоматически. Это стимул, чтоб туристы отдыхали не где-то, а у себя на родине. Кинья Кускильдин, руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии в Республике Башкортостан

Кроме того, возврат денег распространяется и на детский отдых. Федеральная казна возвращает родителям 50 процентов от суммы, еще 30 процентов – республика. Таким образом, дети смогут отдохнуть со скидкой 80 процентов. Кроме того, власти предусмотрели средства на бесплатные туры.

В этом году мы должны отработать почти на 120 миллионов социальных туров. Бесплатных туров для школьников и пенсионеров. Программа включает в себя всех детей 5-9 классов. С ночевкой не меньше двух дней должен быть тур. Артур Идельбаев, заместитель директора центра развития туризма Республики Башкортостан