В Уфе пройдет масс-старт в рамках кубка и чемпионата России по биатлону

Впереди большой масс-старт – заключительная гонка кубка и чемпионата России по биатлону в Уфе. Одновременно в нем стартуют сразу 60 спортсменов. Как участники готовятся к этой гонке и почему на официальной тренировке были не все биатлонисты?

Кто может позволить себе шутить прямо на тренировке, так это наставники сборной Белоруссии. Их спортсмены не остаются без медалей на протяжении всех гонок кубка СБР. 3 золотые медали из 4 возможных заработали гости соревнований.

Мы серьезно готовились к этим соревнованиям. Никто не расслаблялся, и показали результат. Олег Рыженков, тренер женской сборной Белоруссии по биатлону

На стрельбище немноголюдно. На заключительную официальную тренировку кубка и чемпионата страны спортсмены выходили по желанию. Некоторым и вовсе дали отдохнуть. Тренеры называют это работой восстановительного характера. Главная задача – разобрать ошибки и успеть подготовиться к масс-старту.

Чуть больше спортсменов на трассе. Некоторые решили больше внимания уделить лыжному ходу, чем работе на огневом рубеже. Многие участники посчитали уфимскую трассу непростой из-за ее спусков и подъемов. Но главное – из-за продолжительной равнины, на которой биатлонисты не знали, как им лучше работать: выкладываться, чтобы обогнать соперников, или приберечь силы.

Трасса непростая, мало мест, где можно отдохнуть, всего два спуска, и то они рабочие. И равнины много, и то, которая переходит в подъемы. Мы здесь второй раз за этот сезон бежим. Уже привыкли. И мне нравится здесь. Юлия Дроздова, участница кубка России по биатлону /Московская область/

Впереди заключительный день соревнований в Уфе – мужская и женская гонка с масс-старта. После чего спортсмены переезжают в Тюмень.