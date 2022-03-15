В Уфе пройдет масс-старт в рамках кубка и чемпионата России по биатлону

Впереди большой масс-старт – заключительная гонка кубка и чемпионата России по биатлону в Уфе. Одновременно в нем стартуют сразу 60 спортсменов. Как участники готовятся к этой гонке и почему на официальной тренировке были не все биатлонисты?
Кто может позволить себе шутить прямо на тренировке, так это наставники сборной Белоруссии. Их спортсмены не остаются без медалей на протяжении всех гонок кубка СБР. 3 золотые медали из 4 возможных заработали гости соревнований.
На стрельбище немноголюдно. На заключительную официальную тренировку кубка и чемпионата страны спортсмены выходили по желанию. Некоторым и вовсе дали отдохнуть. Тренеры называют это работой восстановительного характера. Главная задача – разобрать ошибки и успеть подготовиться к масс-старту.
Чуть больше спортсменов на трассе. Некоторые решили больше внимания уделить лыжному ходу, чем работе на огневом рубеже. Многие участники посчитали уфимскую трассу непростой из-за ее спусков и подъемов. Но главное – из-за продолжительной равнины, на которой биатлонисты не знали, как им лучше работать: выкладываться, чтобы обогнать соперников, или приберечь силы.
Впереди заключительный день соревнований в Уфе – мужская и женская гонка с масс-старта. После чего спортсмены переезжают в Тюмень.
Прямую трансляцию большого масс-старта у мужчин покажет Башкирское спутниковое телевидение. Не пропустите гонку 16 марта, начало в 10:55.