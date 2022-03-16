В Уфе появился виртуальный музей истории медицины «Наша память: возрождённые имена»

Он создан в рамках одноименного проекта, ставшего в прошлом году победителем конкурса грантов главы администрации Уфы на реализацию социально значимых проектов.

В ходе виртуальной экскурсии посетители могут ознакомиться с уникальными историческими материалами о людях и состоянии здравоохранения республики в период с 1941 года по настоящее время, узнать о медицинских династиях, заслуженных работниках здравоохранения и о многом другом. Все желающие могут направить свои материалы о медиках и династиях, которые после корректировки будут размещены на сайте.

«Наша память: возрождённые имена» – это совместный проект Медицинской палаты Башкирии и регионального совета ветеранов и пенсионеров работников здравоохранения республики «Медик».

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