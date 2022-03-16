В Уфе женщина сбила подростка и скрылась с места аварии

Накануне, 15 марта, в Уфе зарегистрировали аварию, в которой пострадала 14-летняя девочка. Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГИБДД.
Во дворе дома №36 по улице Левитана 36-летняя женщина на «Мазда СХ-5» допустила наезд на подростка. Девочка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил различные травмы.
Сама виновница аварии место происшествия покинула, однако инспекторам удалось установить личность водителя. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Фото: ГИБДД РБ.