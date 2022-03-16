В Уфе женщина сбила подростка и скрылась с места аварии

Накануне, 15 марта, в Уфе зарегистрировали аварию, в которой пострадала 14-летняя девочка. Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГИБДД.

Во дворе дома №36 по улице Левитана 36-летняя женщина на «Мазда СХ-5» допустила наезд на подростка. Девочка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил различные травмы.