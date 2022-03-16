В Уфе контролируют ситуацию с провалом грунта у жилого дома

Службы города Уфы взяли на контроль ситуацию с обвалом грунта. У дома №187/1 по улице Интернациональной зафиксирован провал. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.

По оценкам экспертов, состояние здания, фундаментов и цокольных панелей характеризуется как «ограниченно-работоспособное». Контроль над ситуацией полностью взяли на себя сотрудники ЖЭУ-30 и индивидуальный предприниматель Александр Пискунов.

С 1 марта был введен режим повышенной готовности для организаций, которые занимаются благоустройством и обслуживанием жилых домой. С 14 марта по указанному адресу работают специалисты, которые обследуют геологические и геофизические характеристики.