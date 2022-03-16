В Уфе при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек

В Уфе в ночь с 15 на 16 марта произошла крупная авария. Инцидент зафиксирован на перекрестке улиц Рихарда Зорге и имени Города Галле.

По данным ГИБДД, на автодороге столкнулись «Опель Астра» и «Рено Логан». Оба автомобиля получили серьёзные механические повреждения. Из-за сильного столкновения вызволить пострадавших из покореженного авто удалось только спасателям с помощью гидравлического инструмента.

В общей сложности в ДТП пострадали пять человек. Им всем потребовалась экстренная помощь врачей. Причины аварии предстоит установить.