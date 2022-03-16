В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тела двух человек

Накануне, 15 марта, в Благовещенском районе зафиксирован крупный пожар. Инцидент произошёл в садовом товариществе №5.
По сообщениям регионального МЧС, в поселении огнём охватило бревенчатый жилой дом по улице Караидельской. Сообщение о возгорании поступило в 17:21. На место инцидента прибыли 31 человек личного состава и 10 единиц техники.
К 18:26 открытое горение удалось ликвидировать. На месте сгоревшего дома были найдены тела 44-летнего мужчины и 46-летней женщины. Помочь им не удалось. Причину возгорания предстоит установить.
Фото: МЧС по РБ.