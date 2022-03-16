В Уфе проведут экологическую акцию «Час Земли»

В Уфе пройдёт экологическая акция «Час Земли». Международное мероприятие традиционно проводят в последнюю субботу марта.
В этом году акция пройдёт 26 марта с 20:30 до 21:30. В этот час будут отключены внешние подсветки крупных архитектурных и инженерных сооружений. А любой желающий может присоединиться к акции, отказавшись от электричества в собственной квартире.
Наружное освещение улиц и общественных пространств, аэронавигационные огни и технологическое оборудование, светофоры в целях безопасности будут работать в штатном режиме.
Смысл акции заключается в привлечении широкого внимания всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, демонстрация поддержки идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы.