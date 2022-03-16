В Башкирии пьяная посиделка закончилась поножовщиной

В октябре 2021 года обвиняемый познакомился в подъезде своего дома с мужчиной, которого пригласил вместе выпить. В один момент между ними произошла ссора – гость начал нецензурно выражаться и попытался покинуть квартиру. Обвиняемый вытащил из кармана нож и несколько раз ударил им нового знакомого. Мужчина скончался на месте происшествия.