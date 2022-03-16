В Башкирии коронавирус выявили ещё у 1,3 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

Так, в Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 1398 человек. Общее количество заболевших достигло 265 267 пациентов. По последним данным, в больнице находятся 154 пациента, из них 103 – старше 60 лет. С выздоровлением выписали 4018 человек (234 933), скончались – 16 (5421). Госпитализация потребовалась 82 пациентам.