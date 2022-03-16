В районе Башкирии зверствуют уличные собаки

Проблема в чем? Охотиться на территории заказника запрещено. Даже находиться с ружьем в заказнике нельзя. Собак, даже если они дикие, уничтожать нельзя. Закон запрещает это делать. По закону, должны собак отловить, стерилизовать и выпустить их туда же, где и выловили. Но их невозможно никак поймать. Они очень умны и чуют людей за версту. Ну, и что делать в этой ситуации? Объявить на них охоту тоже не можем. Конечно, весной, как растает снег, они уже не смогут догнать ни косуль, ни мелких диких животных. Но, боюсь, что они тогда переключатся на домашних животных, пасущихся вблизи леса. А если в лес пойдут люди, или еще страшнее дети? Тогда-то, конечно, сразу же найдут крайнего. Но потом уже может быть поздно.

Артур Зарипов