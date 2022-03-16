В районе Башкирии зверствуют уличные собаки

Глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов рассказал об участившихся случаях нападения уличных собак.
По словам главы муниципалитета, собаки живут в лесах небольшими стаями и нападают на коз и косуль. Бродячие псы не боятся людей, поэтому нападают даже на домашний скот. В частности, на нападения пожаловались фермеры из деревни Касимовка и села Кош-Елга.
Они живут преимущественно в лесах. Обитают небольшими стаями. И есть даже предположение, что они скрестились в условиях дикой природы с волками. В последнее время замечены в лесных массивах на территории нашего заказника «Бижбулякский». Так вот, эти дикие собаки давно научились жить по законам природы. Очень хитры и агрессивны. Не боятся людей. Пользуясь тем, что в нашем районе очень много снега, сейчас охотятся на косуль. Бедные животные вязнут своими ногами в снегу, а собак снежная корка выдерживает. Вот они практически беспрепятственно догоняют косуль и просто загрызают их.
Артур Зарипов
При этом как бороться со зверствами собак – понять трудно. Убивать животных нельзя, но и поймать очень сложно, так как собаки легко чувствуют присутствие человека поблизости.
Проблема в чем? Охотиться на территории заказника запрещено. Даже находиться с ружьем в заказнике нельзя. Собак, даже если они дикие, уничтожать нельзя. Закон запрещает это делать. По закону, должны собак отловить, стерилизовать и выпустить их туда же, где и выловили. Но их невозможно никак поймать. Они очень умны и чуют людей за версту. Ну, и что делать в этой ситуации? Объявить на них охоту тоже не можем. Конечно, весной, как растает снег, они уже не смогут догнать ни косуль, ни мелких диких животных. Но, боюсь, что они тогда переключатся на домашних животных, пасущихся вблизи леса. А если в лес пойдут люди, или еще страшнее дети? Тогда-то, конечно, сразу же найдут крайнего. Но потом уже может быть поздно.
Артур Зарипов
Для решения вопроса было созвано экстренное совещание с участием представителей Ассоциации охотников, МВД, глав сельских поселений. Глава района направил обращение в Минэкологии с просьбой разрешить отлов и регулирование численности диких собак в заказнике.
Усилили контроль за безнадзорными собаками. Понимаю, что сейчас будет много негатива в мой адрес. И, возможно, какие-то последствия. Но эту проблему надо решать. Обращаюсь еще раз к нашим жителям: эти собаки ушли в лес и стали такими не от хорошей жизни. А от того, что кто-то решил избавиться от своих питомцев, подбросил их в лес или на ферму. Если уж решили держать собак, создайте им нормальные условия, держите в вольере или на привязи. Мы в ответе за тех, кого приручили.