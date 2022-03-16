Госконтракт на реконструкцию Театра кукол в Уфе стал дешевле на 60 млн рублей

В Уфе продолжается работа в направлении реконструкции Театра кукол. Государственный контракт на реконструкцию театра стал дешевле.

15 марта на сайте госзакупок появился новый тендер. Максимальная цена на благоустройство упала на 58,4 млн рублей – с 863,3 до 804,9 млн. Представители министерства строительства отметили, что 3 марта определение подрядчика было отменено из-за «необходимости внести изменения в документацию». Вскоре был объявлен новый конкурс на поиск подрядчика.

Финансирование реконструкции Театра кукол проводится из республиканского и федерального бюджетов. Все работы планируется завершить к 2024 году – к 450-летнему юбилею Уфы.