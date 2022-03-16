Известный спортсмен прокомментировал предстоящий митинг-концерт в Уфе

- В пятницу я приму участие в митинге, где соберутся все, кто поддерживает мужественное решение нашего президента. Методы, применяемые Западом, считаю несправедливыми и недемократичными, ведь они пытаются разрушить экономику и целостность нашей страны. Как спортсмен не могу не сказать, что международные федерации нарушили пункты своего же регламента, отстранив наших спортсменов от участия в соревнованиях. Считаю, что нам нужно сплотиться и противостоять этой агрессии. Мы выстоим и сможем все, - отметил заслуженный мастер спорта РФ, восьмикратный чемпион мира в личном зачете и двенадцатикратный в командном Николай Красников.