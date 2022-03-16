Известный спортсмен прокомментировал предстоящий митинг-концерт в Уфе

18 марта на площади перед конгресс-холлом «Торатау» состоится большой митинг-концерт в поддержку курса президента России Владимира Путина и спецоперации армии страны на Украине. Он пройдет под лозунгами «Zа мир! Za Россию, Zа президента!».
С инициативой его проведения к главе республики Радию Хабирову обратились общественники, известные деятели, врачи, учителя, религиозные деятели.
- В пятницу я приму участие в митинге, где соберутся все, кто поддерживает мужественное решение нашего президента. Методы, применяемые Западом, считаю несправедливыми и недемократичными, ведь они пытаются разрушить экономику и целостность нашей страны. Как спортсмен не могу не сказать, что международные федерации нарушили пункты своего же регламента, отстранив наших спортсменов от участия в соревнованиях. Считаю, что нам нужно сплотиться и противостоять этой агрессии. Мы выстоим и сможем все, - отметил заслуженный мастер спорта РФ, восьмикратный чемпион мира в личном зачете и двенадцатикратный в командном Николай Красников.
В концертной программе примут участие звезды башкирской эстрады. Хедлайнерами станут Elvin Grey (Радик Юльякшин) и поп-рок группа «Город 312». Начало в 14.00.