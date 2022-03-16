В Федерации каратэ Башкирии подвели итоги 2021 года

В Уфе наградили спортсменов и их родителей. Так Федерация каратэ Республики Башкортостан подвела итоги 2021 года. Обычно традиционное мероприятие проводится в декабре или январе, но из-за санэпидемиологических ограничений его отложили. И от своего слова не отступили. Однако на этот раз изменили формат мероприятия. Впрочем, для Федерации каратэ Республики Башкортостан свойственно искать новые подходы.

Аскар Магсумов специально для этого мероприятия освоил новый трюк. До этого лежать на стекле не пробовал. Предложение папы испытать себя на прочность сначала воспринял настороженно, но как истинный каратист вызов принял с достоинством.

И именно на таких юных спортсменов и рассчитал организатор мероприятия, руководитель Федерации каратэ Республики Башкортостан Рустам Масумов. Поощрить решили тех, кто фактически только начинает свой путь в спорте. Ведь малыши совсем не избалованы вниманием. И особенно их родители – мамы ми папы выходили на награждение вместе с детьми.

Среди награжденных представители учалинского спортклуба «Иремель». Объединение существует больше 20 лет, воспитаны два десятка кандидатов в мастера спорта. Уфимский спортклуб «Максимум» существует чуть больше десяти лет, здесь смогли взрастить даже члена сборной России. Один из главных тренеров-энтузиастов Рита Баязитова, которая продолжает работать, хотя могла остаться в декретном отпуске. А самый юный участник церемонии – Амин Сафаров. Выступает в категории не старше семи лет.

Рядом с начинающими спортсменами и ветераны. Черный пояс заслужила юная Сабина Каримова и воплотил мечту детства Денис Дорофеев.