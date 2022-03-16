В Уфе с сильными ожогами госпитализировали пострадавшего в пожаре

15 марта в службу спасения в Уфе поступило сообщение о возгорании в жилом доме по улице Победы. Подробности инцидента рассказала пресс-служба МЧС.

В квартире на четвёртом этаже воспламенилось домашнее имущество. Сотрудникам экстренных служб удалось эвакуировать из горящей квартиры 69-летнего мужчину. Его госпитализировали в больницу №18, где врачи диагностировали у пострадавшего ожоги I, II и III степени. Он получил ожоги 32% туловища, верхних и нижних конечностей. Также у пострадавшего диагностирован ожоговый шок тяжелой степени. Состояние мужчины также оценивается как тяжелое.