В Уфе с сильными ожогами госпитализировали пострадавшего в пожаре

15 марта в службу спасения в Уфе поступило сообщение о возгорании в жилом доме по улице Победы. Подробности инцидента рассказала пресс-служба МЧС.

Фото №1 - В Уфе с сильными ожогами госпитализировали пострадавшего в пожаре

В квартире на четвёртом этаже воспламенилось домашнее имущество. Сотрудникам экстренных служб удалось эвакуировать из горящей квартиры 69-летнего мужчину. Его госпитализировали в больницу №18, где врачи диагностировали у пострадавшего ожоги I, II и III степени. Он получил ожоги 32% туловища, верхних и нижних конечностей. Также у пострадавшего диагностирован ожоговый шок тяжелой степени. Состояние мужчины также оценивается как тяжелое.

Причины пожара – неосторожное обращение с огнём. Пострадавшему оказывается необходимая помощь.

Фото: МЧС по РБ. 

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии