Нападающий ФК «Уфа» Гамид Агаларов получил вызов на мартовский сбор молодёжной сборной России. Лучший бомбардир Российской Премьер-Лиги вошёл в число 23 футболистов, которые проведут учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске с 19 по 27 марта.
Вероятно, что соперником молодёжки в контрольном матче на этом сборе станет главная сборная России, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Заезд игроков молодёжной сборной на базу начнётся после окончания матчей 22-го тура РПЛ.
Для «Уфы» это будет воскресная домашняя игра против «Краснодара».