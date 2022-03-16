В Уфе завершился Открытый чемпионат России по биатлону

В Уфе завершился Открытый чемпионат России, где в заключительный день турнира лучшие спортсмены России и Беларуси разыграли медали в масс-старте. Эту гонку выиграл Белорусский биатлонист Никита Лобастов. Среди россиян лучшим стал Эдуард Латыпов. Таким образом спортсмен из Башкортостана выиграл в чемпионате страны.

Так начался большой масс-старт, гонка, где одновременно участвуют сразу 60 спортсменов. Половина из них остается на стрельбище, другая продолжает идти по дистанции, потом наоборот. Всего участники преодолевают четыре круга и четыре огневых рубежа.

Этот формат соревнований придумали в России. В международном старте его используют только на кубке IBU. Юрий Каминский, старший тренер мужской сборной России по биатлону

Для некоторых спортсменов участие в большом масс-старте стало новым опытом в карьере. Так Эдуард Латыпов признался, что выступал в нем впервые. А потому заранее продумал план на гонку.

Но если все задуманное у Латыпова получилось, и он финишировал лучшим среди россиян, уступив в кубке СБР только Никите Лобастову из Белоруссии, то другой представитель республики остался вне призового подиума. К заключительному огневому рубежу Антон Бабиков подходил в числе лидеров, но один промах не позволил ему продолжить борьбу за медали. В итоге Бабиков стал девятым.

Лучше всех в Уфе выступила команда Андрея Падина. Среди мужчин белорусские спортсмены стали лучшими во всех трех гонках. У женщин гости завоевали медали в спринте и в гонке преследования.

Мы серьезно готовились к этим соревнованиям, никто не расслаблялся и показали результат. Олег Рыженков, тренер женской сборной Белоруссии по биатлону

Биатлонистов с трибун поддерживали сотни болельщиков. В Уфу приехали любители этого спорта со всей страны. Все они мечтали воочию увидеть выступление сильнейших биатлонистов страны, призеров и участников олимпийских игр.