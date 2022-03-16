Молодежка «Уфы» провела первый домашний матч М-Лиги в 2022 году

Молодежная команда ФК «Уфа» провела первый домашний матч М-Лиги в этом году. Команда была близка к долгожданной победе, но три очка вновь не достались подопечным Альберта Лукманова.

Усиленная игроками главной команды, Данилой Емельяновым и Эрвингом Ботакой, уфимская молодёжка здорово провела первый тайм. Подопечные Альберта Лукманова наседали на чужие ворота и к середине тайма добились своего. Счёт в этой игре открыл как раз Емельянов, удачно сыграв в штрафной. Второй гол на свой счёт записал нападающий Никита Кисляков.

Эмоции после гола положительные, родился он просто – длинная передача, дальше пас от Ахатова, а я реализовал момент. Никита Кисляков, нападающий молодёжной команды ФК «Уфа»

В перерыве Емельянов и Ботака, которые получили необходимое для игровой практики время, поле покинули. У «Ахмата» же прошли замены на усиление атаки, которые в итоге и дали свои плоды. На 78-й минуте после красивой атаки по левому флангу, мяч отскочил к Магомеду Арцуеву, который один гол для своей команды отыграл.

Перед игрой тренер говорил, чтобы мы прессинговали высоко, но у нас это не получалось, тренера совсем не слушали. В перерыве прошёл серьезный разговор с тренером, мы всё поменяли. Ислам Альсултанов, нападающий молодежной команды ФК «Ахмат»

Концовка встречи получилась напряженной. Уфимцы удерживали счет и старались контратаковать. А «Ахмат» продолжал наседать на ворота Ивана Кукушина. Угловой на 87-й минуте привёл к ещё одному взятию ворот. Отличился Турпал-Али Ибишев. Итог встречи – 2:2. Молодежка «Уфы» в самом конце матча упускает долгожданную победу.

Надо отдать должное вашей команде, они хорошо провели первый тайм, все-таки основа есть основа. Иса Байтиев, главный тренер, молодёжной команды ФК «Ахмат»