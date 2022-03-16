В Башкирии перед судом предстанет мужчина, который до смерти избил инвалида

В Мелеузе перед судом предстанет 30-летний местный житель, которого обвиняют в жестоком убийстве инвалида. Следственный комитет предъявил окончательное обвинение.
В ночь с 4 на 5 августа прошлого года мужчина проводил время за распитием спиртных напитков со своим 38-летним знакомым, который имел III группу инвалидности. Знакомые выпивали в мастерской инвалида, когда между ними произошла ссора. Обвиняемый более 33 раз нанёс удары ногами и руками по телу мужчины. Также он избивал несчастного подручными предметами.
Избитый мужчина скончался на месте преступления. Обвиняемый вытащил тело несчастного на улицу, а после вернулся на место происшествия со своей невестой, которую заверил, что мужчина умер сам.
Экспертиза полностью опровергла версию обвиняемого, но тот в содеянном не сознался. Расследование дела завершается.
Фото: СК РФ по РБ.