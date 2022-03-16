«Салавата Юлаев» провел открытую тренировку на льду «Уфа-Арены»

Команда завершает подготовку к серии против челябинского «Трактора». Уже 17 марта соперники проведут первый матч.

«Салават Юлаев» не будет фаворитом серии против «Трактора». Это признает даже тренер уфимской команды Томи Ламса. Все дело в том, что в отличие от башкирского клуба, челябинцам удалось сохранить всех своих легионеров. Кроме того, «Трактор» мощно провел регулярный чемпионат и серию против «Нефтехимика».

Любопытно, что последняя очная встреча между соперниками не состоялась, из-за болезни в стане "юлаевцев". «Салавату» сначала присудили техническое поражение, но позже отменили решение. Это позволило уфимской команде опередить «Ак Барс» и попасть в первом раунде на «Сибирь». В единственной очной дуэли сезона «Салават» был сильнее – 6:1.

Серия против «Сибири» выявила некоторые уязвимые места в игре «Салавата». Прежде всего, опасение вызывает тот факт, что у юлаевцев лишь одна сыгранная спецбригада большинства. Во второй выходят в основном молодые игроки, которые до этого в неравных составах играли очень мало.