В Башкирии простились с двумя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине

Мы сегодня сюда пришли не только попрощаться с ним, мы пришли поклониться ему и поблагодарить его, поблагодарить его за его воинский подвиг, за то, что он защищал нашу страну, он защищал наше будущее, за то, что он защищал всех нас. Молодой еще человек, трое детей, я сегодня родным и близким хочу сказать, что мы обязательно о них позаботимся, чтобы из них выросли такие же достойные, хорошие люди, как их отец.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан