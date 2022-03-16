В Башкирии простились с двумя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине

Траурные митинги прошли в городах Мелеуз и Стерлитамак, откуда были родом солдаты. Выразить слова соболезнования и поддержать родственников приехал и глава республики.
Он с детства мечтал стать военным, а в свободное от учебы время часами мог не выходить из тира, вспоминают одноклассники Александра Бесова. Стрелял очень метко. Возможно, это и предопределило его дальнейшую судьбу. Служить по контракту пошел снайпером.
О том, что Александр геройски погиб, семье сообщили 9 марта. Даже получив смертельное ранение, ефрейтор Бесов не оставил боевого поста. За отвагу он представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Сегодня Мелеуз прощался со своим героем. Сотни горожан собрались на площади перед местным дворцом культуры. Проводить в последний путь бойца приехал и глава Башкортостана.
Радий Хабиров принес соболезнования родителям, супруге и близким погибшего солдата. А руководителю администрации Мелеузовского района глава региона поручил представить предложения по увековечиванию памяти Александра Бесова.
В Стерлитамаке сегодня прощались еще с одним солдатом. Владимиру Мокшину было 36 лет. С 2020 года в звании младшего сержанта он проходил службу в селе Алкино-2 в качестве водителя-электрика роты разминирования. Принимал участие в специальной военной операции по защите Донбасса. Погиб при исполнении воинского долга.
Траурная церемония прошла на площади перед дворцом культуры Стерлитамака – в городе, откуда родом младший сержант Владимир Мокшин. Похоронили же бойца в Ишимбайском районе рядом с родителями и братом.