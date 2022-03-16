В Башкирии простились с двумя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине

Траурные митинги прошли в городах Мелеуз и Стерлитамак, откуда были родом солдаты. Выразить слова соболезнования и поддержать родственников приехал и глава республики.

Он с детства мечтал стать военным, а в свободное от учебы время  часами мог не выходить из тира, вспоминают одноклассники Александра Бесова. Стрелял очень метко. Возможно, это и предопределило его дальнейшую судьбу. Служить по контракту пошел снайпером.

Всегда хотел стать военным, он это говорил, он с честью и достоинством к этому относился. Он всегда стремился стать тем, кем бы гордились.

Кирилл Батов, одноклассник Александра Бесова

О том, что Александр геройски погиб, семье сообщили 9 марта. Даже получив смертельное ранение, ефрейтор Бесов не оставил боевого поста. За отвагу он представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Сегодня Мелеуз прощался со своим героем. Сотни горожан собрались на площади перед местным дворцом культуры. Проводить в последний путь бойца приехал и глава Башкортостана.

Фото №1 - В Башкирии простились с двумя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине

Сегодня на мелеузовской земле мы провожаем в последний путь достойного сына Башкортостана, воина, героя. Ему через месяц должно было исполнится всего лишь 23 года, и, конечно, очень жаль терять таких молодых парней. Александр, будем о тебе помнить, мы позаботимся о твоих родных и близких, и пусть земля будет тебе пухом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров принес соболезнования родителям, супруге и близким погибшего солдата. А руководителю администрации Мелеузовского района глава региона поручил представить предложения по увековечиванию памяти Александра Бесова.

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Это был один из самых, наверное, открытых учеников в моем классе, он всегда улыбался, какие бы события ни происходили, на всех абсолютно фотографиях, на всех видеозаписях он всегда улыбается, то есть вот такой солнечный, высокий, красивый, порядочный мальчик.

Наталья Щербакова, классный руководитель Александра Бесова

В Стерлитамаке сегодня прощались еще с одним солдатом.  Владимиру Мокшину было 36 лет. С 2020 года в звании младшего сержанта он проходил службу в селе Алкино-2 в качестве водителя-электрика роты разминирования. Принимал участие в специальной военной операции по защите Донбасса. Погиб при исполнении воинского долга.

Фото №2 - В Башкирии простились с двумя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине

Мы сегодня сюда пришли не только попрощаться с ним, мы пришли поклониться ему и поблагодарить его, поблагодарить его за его воинский подвиг, за то, что он защищал нашу страну, он защищал наше будущее, за то, что он защищал всех нас. Молодой еще человек, трое детей, я сегодня родным и близким хочу сказать, что мы обязательно о них позаботимся, чтобы из них выросли такие же достойные, хорошие люди, как их отец.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Траурная церемония прошла на площади перед дворцом культуры Стерлитамака – в городе, откуда родом младший сержант Владимир Мокшин. Похоронили же бойца в Ишимбайском районе рядом с родителями и братом.

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