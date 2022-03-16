В Уфе могут начать выпуск комплектующих для электрозарядных станций

Уфимские предприятия, входящие в Ростех, могут начать выпуск комплектующих для электрозарядных станций. Это позволит создать в регионе новые высокотехнологичные рабочие места и усилить проект по развитию экологичного электротранспорта.

Речь об этом зашла в Москве на заседании межведомственной комиссии, которое прошло на площадке «Объединённой двигателестроительной корпорации» при участии Радия Хабирова и Анатолия Сердюкова. За 8 лет предприятия госкорпорации внесли большой вклад в импортозамещение и будут усиливать эту работу. Показательный пример – газоперекачивающий двигатель производства «УМПО», который успешно заменяет зарубежные приводы.

В условиях нарастания санкционного давления более 2000 заявок поступило на создание новых станков Стерлитамакского научно-производственного объединения. Однако одна из проблем – нехватка кадров. Глава Башкортостана поручил Минобрнауки проработать заявку по созданию учебно-производственного центра по подготовке специалистов для этой области. Анатолий Сердюков высоко оценил эффективность взаимодействия с Башкортостаном.