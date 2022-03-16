Новый мэр Уфы: «Пришло время менять подходы в управлении городом»

Ратмир Мавлиев официально назначен на должность мэра Уфы. За его кандидатуру сегодня проголосовал 31 депутат Горсовета.
Уфе требуется современная медицина, город должен утвердить статус зеленой столицы. «Пришло время менять подходы в управлении городом», – сказал в своем выступлении Ратмир Мавлиев. Он также заявил о поддержке предпринимательства, уменьшении проверок и постоянном живом общении с населением.
Добавим, что мэру Уфы 32 года. Он работал индивидуальным предпринимателем, некоторое время являлся советником главы муниципального района в Татарстане. Последние 3 года работал главой администрации Нефтекамска.