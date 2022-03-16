Новый мэр Уфы: «Пришло время менять подходы в управлении городом»

Сегодня уже на конкурсной комиссии, когда мы заслушивали всех кандидатов, просматривали их программы по социально-экономическому развитию города, все 4 кандидата были достойны, но 34 депутата отдали 31 голос за Мавлиева.

Урал Кильсенбаев, и.о. руководителя администрации Главы Республики Башкортостан