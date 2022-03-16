В Башкирии на скандально известной турбазе «Ташлы» вновь произошло ЧП

В отношении туристической базы «Ташлы» возбудили уголовное дело. Там снова травмировались люди. Во время подъема на тюбинге оборвался трос. Пострадала молодая пара.
Эти жуткие крики Алины Минигалеевой. Во время подъема в гору на тюбинге неожиданно для всех обрывается трос. На большой скорости в нее врезается женщина с ребенком, а затем по спине бьет и сам трос. В результате Алина ударяется о своего молодого человека, как итог – она с переломом ребер, а у него травмированы ноги.
С пострадавшими представители «Ташлов» так и не связались. Спустя некоторое время Алина написала им сама. Но выплачивать компенсацию за принесенный вред они не захотели, как и извиняться. Единственное, на что руководство согласилось, – оплатить мазь от боли.
Согласно данным из открытых источников, владеют, или как минимум владели, турбазой небезызвестный экс-глава Иглинского района Ришат Исхаков и его бывший заместитель Сергей Безруков. У них почти равные доли в бизнесе. Однако экс-чиновник утверждает, что не имеет никакого отношения к организации.
Между тем прокуратура республики организовала проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Примечательно, но в результате проверки выяснилось, что руководство турбазы по документам не ведет никакой деятельности, якобы не работает. По крайней мере они предъявляли такие бумаги надзорному органу.
Но «Ташлы» продолжают принимать посетителей и эксплуатировать опасный для людей подъёмник. Эти кадры сняты сегодня днем. Руководство турбазы не скрывает свой график работы.
Это не первая трагедия, которая случилась в «Ташлах». В январе 2017 года там же пострадали две девушки – тоже обрыв троса. В 2009 здесь же из-за столкновения с другим отдыхающим у 49-летней уфимки лопнул череп, она умерла в больнице. Но наказание тогда никто не понес. Алина и ее молодой человек намерены добиться справедливости. Сейчас пострадавшим предстоит пройти судебную медэкспертизу, ход расследования находится на контроле республиканской прокуратуры.