В Башкирии на скандально известной турбазе «Ташлы» вновь произошло ЧП

В отношении туристической базы «Ташлы» возбудили уголовное дело. Там снова травмировались люди. Во время подъема на тюбинге оборвался трос. Пострадала молодая пара. 

Эти жуткие крики Алины Минигалеевой. Во время подъема в гору  на тюбинге неожиданно для всех обрывается трос. На большой скорости в нее врезается женщина с ребенком, а затем по спине бьет и сам трос. В результате Алина ударяется о своего молодого человека, как итог – она с переломом ребер, а у него травмированы ноги.

Я когда съехала, врезалась в его тюбинг, а у него ноги под трос попали. Я тоже, когда получила удар в спину, у меня спина под тросом оказалась.

Алина Минигалеева, пострадавшая
Фото №1 - В Башкирии на скандально известной турбазе «Ташлы» вновь произошло ЧП

С пострадавшими представители «Ташлов» так и не связались. Спустя некоторое время Алина написала им сама. Но выплачивать компенсацию за принесенный вред они не захотели, как и извиняться. Единственное, на что руководство согласилось, – оплатить мазь от боли.

Согласно данным из открытых источников, владеют, или как минимум владели, турбазой небезызвестный  экс-глава Иглинского района Ришат Исхаков и его бывший заместитель Сергей Безруков. У них почти равные доли в бизнесе. Однако экс-чиновник утверждает, что не имеет  никакого отношения к организации.

Я давно там не катаюсь, вышел из того возраста. А учредителей посмотрите, информация есть в свободном доступе, устав посмотрите. – Там учредитель – ваш бывший заместитель. – Я не знаю, бизнесом не интересуюсь.

Ришат Исхаков, экс-глава Иглинского района (2000-2010 г.)
Фото №2 - В Башкирии на скандально известной турбазе «Ташлы» вновь произошло ЧП
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Между тем прокуратура республики организовала проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Примечательно, но в результате проверки выяснилось, что руководство турбазы по документам не ведет никакой деятельности, якобы не работает. По крайней мере они предъявляли такие бумаги надзорному органу.

Прокуратура Иглинского района провела проверку по факту размещения в средствах массовой информации и социальных сетях видеоролика, на котором запечатлен момент обрыва троса на тюбинговой трассе. По данному факту прокуратура района направила материалы для дачи уголовно-правовой оценки в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.

Регина Батталова, помощник прокурора Республики Башкортостан по взаимодействию со СМИ и общественностью

Но «Ташлы» продолжают принимать посетителей и эксплуатировать опасный для людей подъёмник. Эти кадры сняты сегодня днем. Руководство турбазы  не скрывает свой график работы.

Это не первая трагедия, которая случилась в «Ташлах». В январе 2017 года там же пострадали две девушки – тоже обрыв троса. В 2009 здесь же из-за столкновения с другим отдыхающим у 49-летней уфимки лопнул череп, она умерла в больнице. Но наказание тогда никто не понес. Алина и ее молодой человек намерены добиться справедливости. Сейчас пострадавшим предстоит пройти судебную медэкспертизу, ход расследования находится на контроле республиканской прокуратуры. 

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