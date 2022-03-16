В Башкирии на скандально известной турбазе «Ташлы» вновь произошло ЧП

Прокуратура Иглинского района провела проверку по факту размещения в средствах массовой информации и социальных сетях видеоролика, на котором запечатлен момент обрыва троса на тюбинговой трассе. По данному факту прокуратура района направила материалы для дачи уголовно-правовой оценки в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.

Регина Батталова, помощник прокурора Республики Башкортостан по взаимодействию со СМИ и общественностью